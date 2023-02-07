"Дом трясло, как коробку с конфетами": украинка рассказала о пережитом землетрясении в Турции

Женщина почувствовала подземные толчки, схватила обувь, разбудила соседей и выбежала из дома на улицу.
Украинка Мария живет и работает в турецком городе Газиантеп, который стал одним из эпицентров землетрясения. Женщина рассказала о пережитом.
В разговоре с BBC Мария вспоминает, что ночью она проснулась в 4 утра от того, что "квартира ходит ходуном".
"На секунду у меня был флешбек, что я в Украине и это обстрелы. Буквально через секунду я поняла, что это землетрясение", — рассказала она.
Дом, в котором живет Мария, уцелел, только в квартире пошли трещины. Однако в городе есть разрушения.
На работе Марии регулярно проводят тренинги, как себя вести в случае землетрясения. Основной совет – выйти из здания на открытую местность.
Мария схватила обувь и куртку и разбудила своих соседей с цокольного этажа. Вместе с ними на улицу выбегали люди из близлежащих домов.
Она вспоминает, что "дом трясло, как коробку с конфетами".
Люди выбегали в панике, говорит женщина. Те, у кого были автомобили, уезжали. Так ее знакомая с детьми уехала прямо в чистое поле.
По словам украинки, было две мощные волны землетрясения. Третья была несколько слабее. В перерыве между тряской она успела забежать в квартиру за мобильным телефоном и документами.
"Все люди стояли в парке возле нас. Через три часа мы вернулись в дом, потому что замерзли и промокли. Уже не было дальнейших сообщений об опасности в Интернете и по СМС-рассылкам", — рассказывает Мария.
Землетрясения в этом регионе не редкость, ведь Турция находится в одной из самых активных сейсмоопасных зон в мире.
За время своего пребывания в Турции Мария пережила несколько землетрясений, но они были незначительны.
Один из домов рухнул неподалеку от места ее работы. Также о разрушенных домах рассказывали ее знакомые.
В квартире Марии отсутствует электроснабжение, в то же время газ и вода есть.
Напомним, украинское посольство в Турции разыскало шестерых украинцев, не выходивших на связь после разрушительного землетрясения. В ведомстве отметили, что их состояние удовлетворительное, угроз их жизни нет.
Как уже сообщалось, землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции 6 февраля вблизи города Газиантеп. Также он задел Сирию. Количество жертв в результате землетрясения в этих странах возросло до более чем 5 тысяч.
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