Дом украинки, спасшейся от войны с Россией, уничтожила иранская ракета в Израиле

Татьяна Куракова. / © New York Post

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Татьяна Куракова, спасшаяся от российского вторжения в 2022 году, потеряла свой новый дом в Израиле — он был разрушен в результате иранской атаки на Бат-Ям.

Эту историю повествует New York Post.

"Это походило на ужас. Я не могу описать, насколько все было масштабно. Я не понимала, как мне удалось выжить", - рассказала 40-летняя Куракова в комментарии New York Post, не сдерживая слез.

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Женщина переехала в Израиль из Киева, спасаясь от войны. Возобновление жизни на новом месте длилось два года — вплоть до того момента, когда Иран нанес удар по южному пригороду Тель-Авива. Одна из ракет попала в здание рядом с ее домом.

По словам Кураковой, среди девяти погибших – пятеро украинцев, которые, как и она, спасались в Израиле от войны в Украине. Еще десятки человек получили ранения, сотни домов — повреждены или разрушены.

Следствие ракетного удара по Бат-Яму. / © New York Post

"Это очень больно. Ты никогда не знаешь, выживешь ли. Именно поэтому я уехала из Украины - думала, что все позади", - говорит она.

В момент взрыва Татьяна была дома. Она вспоминает, как бросилась на второй этаж, чтобы успеть собрать самое необходимое — документы, чемодан.

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"Я подумала, что нужно быстро брать документы и убегать. Я понимала, что это может быть только началом".

Напомним, украинцы массово хотят покинуть Израиль и Иран. Министерство иностранных дел Украины формирует эвакуационные списки граждан, которые планируют покинуть Израиль и Иран из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.