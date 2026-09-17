Польша / © Unsplash

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В центральной части Польши утром 17 сентября жителей испугали два мощных взрыва. В результате ударной волны дрожали дома и окна, а очевидцы сообщали о сильном грохоте. Позже польские военные объяснили, что именно стало причиной шума.

Об этом сообщает Polsat News.

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«Дом затрясся»: что слышали жители

Жители Лодзи начали делиться пережитым опытом в соцсети X. Один из них рассказал, что его семья услышала два мощных взрыва с определенным интервалом.

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«Я нахожусь дома в районе Балуты (Лодзь — ред.), и как только мы с семьей дважды услышали мощный грохот (с ровными интервалами, без дыма и огня), от которого сильно задрожал дом вместе с окнами. Знает ли кто-нибудь из вас, что произошло? Это был ужасный момент», — рассказал мужчина.

Другой житель района Выдзев также описал момент, когда услышал громкий звук: «Земля затряслась, птицы улетели, соседский конь пытался перепрыгнуть через забор, дом затрясся, услышал два мощных взрыва».

По его словам, ситуация настолько испугала людей, что он решил позвонить по телефону на номер 112.

«После звонка на 112 мне подтвердили, что это был самолет, но подробностей не сообщили», — пояснил поляк.

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Польша подняла истребители из-за атаки РФ

Позже польские военные объяснили, что громкий грохот, слышный перед полуднем в центральной части страны, возник из-за превышения скорости звука военными самолетами.

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что боевые самолеты подняли на воздух для защиты польского воздушного пространства на фоне российской атаки по западным областям Украины. По данным польской стороны, Россия атаковала цели на западе Украины реактивными беспилотниками.

«Самолеты были подняты в воздух в связи с необходимостью защиты польского воздушного пространства во время ударов Российской Федерации с использованием реактивных беспилотных летательных аппаратов по целям в западной части Украины», — сообщило Оперативное командование в сообщении в X.

Воздушная тревога в Польше 17 сентября — что известно

Напомним, 17 сентября вблизи пункта пропуска «Ягодин» на Волыни раздался взрыв. Поэтому в Польше подняли истребители и объявили тревогу. По словам очевидцев, взрыв прогремел около 12:53. После этого городской голова Перемышля Войцех Бакун сообщил о боевой тревоге в ряде уездов и городов.

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Впрочем, украинские пограничники опровергли информацию, которую ранее распространяли анонимные Telegram-каналы, отметив, что попаданий в пограничную инфраструктуру не было.

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