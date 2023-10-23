Дом женщины снесли бульдозером, пока она была в отпуске - фото

Разъяренная женщина требует ответов после того, как вернулась из отпуска и обнаружила, что принадлежащий ей дом был случайно снесен, пока ее не было.

Об этом сообщает Fox 5.

На том месте, где когда-то стояла давняя семейная собственность Сьюзан Ходжсон в Атланте, штат Джорджия, США, осталась лишь куча развалин после того, как из-за странной ошибки компания по сносу зданий отправилась не по тому адресу.

"Я в ярости. Я все время просыпаюсь с мыслью: "Это все шутка или что-то такое?". Я просто шокирована", — сказала домовладельница.

Дом женщины снесли бульдозером / Фото: Fox 5

Впервые Сьюзан узнала об ужасном событии, когда ей позвонила соседка и спросила, наняла ли она кого-то, чтобы снести дом. Она вспомнила: "Я сказала "нет", а она сказала: "Ну, здесь есть кто-то, кто только что снес весь дом и снес его полностью".

Когда соседка столкнулась с компанией по сносу зданий, Сьюзан утверждает, что рабочие разозлились. "Он посоветовал ей заткнуться и заняться своими делами", – сказала она.

Ходжсон послала члена семьи попросить разрешение на снос, но выяснилось, что компания случайно разрушила не тот дом. Но, осознав свою ошибку, женщина утверждает, что работники просто собрали вещи и оставили ее дом в "большом беспорядке".

Дом женщины снесли бульдозером / Фото: Fox 5

В то время это здание было пустым и никто там не жил в течение 15 лет, но Сьюзан настаивает, что оно было в хорошем состоянии.

Женщина сообщила об инциденте в полицию и поговорила со своими адвокатами, она до сих пор не уверена, какую позицию занимает. "Мы продолжаем давить в разных направлениях, чтобы увидеть, произойдет ли что-нибудь. Мы все еще находимся в процессе выяснения, что делать", — сказала она.

Сьюзан Ходжсон / Фото: Fox 5

Сьюзан говорит, что компания, ответственная за снос, до сих пор не связалась с ней по поводу инцидента. "Как люди просто приходят и сносят чью-то собственность, а потом просто уезжают? Как они могут думать, что это нормально?" – добавила она.

"Мне просто хотелось бы, чтобы мы могли решить проблему, которую они создали".

Дом женщины снесли бульдозером / Фото: Fox 5

Fox 5 получила заявление компании, в котором говорится, что она расследует проблему и работает над ее решением.

Но Сьюзан теперь беспокоится о водо и газопроводах, которые могли быть повреждены во время сноса. "Я думаю, компания должна извиниться и ей нужно решить проблему", — сказала она.

Напомним, женщина хочет сменить имя шестилетнего ребенка после "ужасного" признания мужа. Он умолял ее не делать этого, но она настроена решительно.

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