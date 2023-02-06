Дома складываются, как карточные: жуткие фото и видео землетрясения в Турции

Магнитуда землетрясения составила 7,6, а его эпицентр залегал на глубине всего 7 км.
В Турции произошло новое мощное землетрясение силой 7,6 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщает Директорат по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD).
Толчки были зафиксированы в 13:24 по местному времени (12:24 – по киевскому – ред.). Эпицентр землетрясения залегал на глубине 7 км в районе Элбистан в провинции Кахраманмараш на юго-востоке страны, где произошло и предыдущее землетрясение.
Дома складывались, как карточные.
По меньшей мере, 912 человек погибли и 5 385 ранены в Турции в результате землетрясения.
За сутки Турцию всколыхнули три замлетрясения.
Спасатели и местные жители ищут под завалами выживших.
В стране объявлено чрезвычайное положение.
Напомним, из-за землетрясения в Турции пострадали объекты ЮНЕСКО — обрушилась историческая крепость в Газиантепе, включенная в Список всемирного наследия.
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