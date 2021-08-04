Домагался многих женщин: против губернатора Нью-Йорка Куомо могут возбудить уголовное дело

Домагался многих женщин: против губернатора Нью-Йорка Куомо могут возбудить уголовное дело

Это нарушает как законы штата Нью-Йорк, так и федеральные, говорят в прокуратуре.

Обвинение в домогательствах против губернатора Нью-Йорка. Расследование прокуратуры штата касательно Эндрю Куомо выявило — он домагался многих женщин, в частности, сотрудниц своего офиса.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 4 августа.

Поэтому, губернатору могут объявить импичмент, а американская полиция может открыть против него уголовное производство. Первые обвинения в домогательствах в адрес Эндрю Куомо прозвучали в прошлом, он все отрицал и уйти с должности отказался. В ходе расследования прокуроры опросили две сотни женщин, изучили десятки тысяч документов, фото и сообщений.

Политик-демократ Куомо был надеждой своей партии, ему пророчили будущее президентство. Его однопартиец, президент США Джо Байден, комментируя обвинения, заявил — губернатор должен уйти с должности.

Новости мира: в США в домогательствах подозревают губернатора Нью-Йорка - Эндрю Куомо

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку