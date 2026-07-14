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Домен Telegram заблокировали во всем мире: что будет с популярным мессенджером
Блокировка домена привела к кратковременным сбоям в работе Telegram. На 14 июля популярный мессенджер работает.
Оператор доменной зоны .me заблокировал по всему миру домен t.me, в результате чего короткие ссылки Telegram на этом домене перестали открываться и повлекли за собой временные сбои в работе популярного мессенджера.
Об этом сообщает Domain Name Wire.
После блокировки домена пользователи платформы не могут открывать ссылки на каналы, группы, профили, отдельные сообщения и приглашения Telegram, содержащие домен t.me.
.me — доменное имя страны для Черногории. Почему она решила заблокировать этот домен, пока неизвестно.
Сбои в работе Telegram
По данным издания, блокировка t.me привела к сбоям в работе Telegram, но через некоторое время платформа возобновила все функции.
В настоящее время Telegram использует старый адрес telegram.me для ссылок на каналы, профили и сообщения. Этот домен был telegram.me с 2014 года, а короткий домен t.me заменил его в конце 2016 года. Теперь он вернулся снова.
Работает ли мессенджер
По состоянию на 14 июля, популярный мессенджер Telegram работает без перебоев. Пользователи могут отправлять и получать сообщения и совершать другие действия в приложении.
Напомним, что в популярных соцсетях произошел масштабный сбой. Пользователи больше жалуются на полную недоступность платформ.