Доминика создает первую в мире морскую охранную территорию для одного из самых больших животных на Земле

Заповедник не только защитит животных, но и поможет в борьбе с климатическим кризисом.

Карибский остров Доминика создает первую в мире морскую охранную территорию для одного из крупнейших животных на Земле – кашалота, находящегося под угрозой исчезновения.

Об этом пишет The Guardian,

Около 800 квадратных километров королевских голубых вод на западной стороне островного государства, которые служат ключевыми местами кормления и кормления, будут определены как заповедник, объявило правительство страны в понедельник.

"Мы хотим убедиться, что эти величественные и очень умные животные защищены от вреда, и продолжать поддерживать наши воды и наш климат здоровыми", — заявил премьер-министр Доминики Рузвельт Скеррит в заявлении.

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Ученые говорят, что заповедник не только защитит животных, но поможет в борьбе с климатическим кризисом.

Кашалоты опорожняются у поверхности, поскольку они отключают нежизненно важные функции, когда погружаются на глубину до 3 000 метров. В результате богатые питательными веществами калы остаются вдоль поверхности океана и создают цветение планктона, который захватывает углекислый газ в атмосфере и тянет его на дно погибающего океана.

Считается, что кашалоты в Доминике опорожняются больше, чем киты в других местах, сказал Шейн Геро, китов биолог и основатель Dominica Sperm Whale Project, исследовательской программы, сосредоточенной на кашалотах в восточном Карибском море.

"В некоторых аспектах кашалоты борются с изменением климата от нашего имени", — сказал Геро в интервью.

По оценкам ученых, в водах, окружающих Доминику, обитает менее 500 кашалотов, которые являются частью популяции, которая перемещается вдоль цепи Малых Антильских островов, плывая на юг в Сент-Винсент и на север в Гваделупу. В отличие от кашалотов в других частях света, живущие в восточной части Карибского бассейна не путешествуют очень далеко, сказал Геро.

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Он отметил, что кашалоты – это матрилинейное общество, где молодые самцы в какой-то момент своей жизни покидают океаны и меняют их. Как следствие, защита вида является ключевой, особенно если рождается мало новых, сказал он.

"Один запутавшийся младенец может означать конец семьи", – сказал он.

Отметим, что кашалоты могут рожать одного детеныша каждые пять-семь лет.

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