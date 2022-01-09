Доминирует РФ: США требуют от Казахстана разъяснений, зачем понадобилась помощь ОДКБ

Миротворческие силы прибыли в страну 6 января.

В Белом доме пригласили разъяснения в Казахстане, почему страна обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за беспорядков в стране.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на госсекретарь США Энтони Блинкена.

"У нас есть вопросы, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия", — сказал госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что власти страны должны самостоятельно и главное мирно справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются, защищать институты государства и правопорядка.

"Мы просим разъяснений по этому поводу. Но что сейчас необходимо, так это то, чтобы все это было решено мирным путем, с уважением прав тех, кто пытается сделать так, чтобы их голоса были услышаны", — сказал госсекретарь Соединенных Штатов. .

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

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