Дональд Трамп во второй раз прибыл в Великобританию

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией прибыл в Лондон с историческим вторым государственным визитом. В аэропорту Станстед его встретили британские чиновники и почетный караул.

Программой визита предусмотрен ряд торжеств: ужин в Уинфилд-Хаусе, официальной резиденции посла США, а также прием в Виндзорском замке. Там американского президента приветствуют король Карл III и королева Камилла.

Главным событием станет подписание соглашения об инвестициях более чем на 40 миллиардов долларов в сферу искусственного интеллекта, облачных сервисов, квантовых технологий и ядерной энергетики. Великобритания рассматривает этот пакт как шанс усилить экономику и привлечь стратегические капиталовложения.

В Трамп также проведет переговоры с премьер-министром Киром Стармером. Ожидается, что стороны обсудят вопросы безопасности - от российской агрессии против Украины до ситуации на Ближнем Востоке.

Впрочем, визит не обошелся без протестов. В Виндзоре противники Трампа устроили акцию с использованием световых проекций, а полиция арестовала нескольких активистов.

