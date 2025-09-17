- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Дональд Трамп во второй раз прибыл в Великобританию
Президент США Дональд Трамп начал второй государственный визит в Великобританию. Программой предусмотрены встреча с королем Карлом III, переговоры с премьером Киром Стармером и подписание масштабного соглашения об инвестициях в технологии.
Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией прибыл в Лондон с историческим вторым государственным визитом. В аэропорту Станстед его встретили британские чиновники и почетный караул.
Программой визита предусмотрен ряд торжеств: ужин в Уинфилд-Хаусе, официальной резиденции посла США, а также прием в Виндзорском замке. Там американского президента приветствуют король Карл III и королева Камилла.
Главным событием станет подписание соглашения об инвестициях более чем на 40 миллиардов долларов в сферу искусственного интеллекта, облачных сервисов, квантовых технологий и ядерной энергетики. Великобритания рассматривает этот пакт как шанс усилить экономику и привлечь стратегические капиталовложения.
В Трамп также проведет переговоры с премьер-министром Киром Стармером. Ожидается, что стороны обсудят вопросы безопасности - от российской агрессии против Украины до ситуации на Ближнем Востоке.
Впрочем, визит не обошелся без протестов. В Виндзоре противники Трампа устроили акцию с использованием световых проекций, а полиция арестовала нескольких активистов.
Напомним, что президент США Дональд Трамп ответил, присутствует ли на вероятной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.