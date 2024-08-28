Дональд Туск о российском беспилотнике над Польшей: "Мы не знаем, был ли он вообще"

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, пока нет 100% уверенности, что российский дрон вошел в воздушное пространство Польши.

Об этом сказал Дональд Туск во время пресс-конференции 28 августа, передает Rzeczpospolita.

Туска спросили, будут ли изменения в закон, которые упростят сбивание объектов – таких, как беспилотники или ракеты, появляющиеся в польском воздушном пространстве во время массированных авиаударов России, направленных среди прочего на западную Украину.

Дональд Туск заявил, что в вопросе сбивания вероятных российских ракет или дронов над польской территорией часто трудно сразу определить, не гражданский ли это объект, поэтому союзники Варшавы советуют проявлять сдержанность.

"У нас нет подтверждения, был ли дрон над Польшей 26 августа", – сказал Туск.

В настоящее время, согласно процедуре, разрешение на сбивание такого объекта в условиях мирного времени должен дать оперативный командующий Вооруженными силами Польши генерал Мацей Клищ.

Туск отметил, что "открыт" к возможному изменению правил, "и мы можем изменить правила как можно быстрее", но позже уточнил, что "проблема со сбитыми самолетами часто имеет другую природу".

"Часто именно доли секунд делают невозможным проверку того, не гражданский ли это объект, не самолет ли, который заблудился", — добавил он.

"Союзники рекомендуют определенную сдержанность", – сказал премьер-министр Польши.

Когда речь идет о стрельбе по неопознанным воздушным объектам, "если нет угрозы, если это не агрессия", объяснил он.

"Я очень ценю разумную, взвешенную позицию наших военных. Они не заинтересованы открывать огонь всякий раз, когда в небе что-то двигается. От этого мы чувствуем себя в большей безопасности", – сказал Туск.

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Напомним, 27 августа президент Владимир Зеленский сделал заявление о возможности сбивания российских ракет над западом Украины. Для этого, по его словам, Польше необходима поддержка со стороны других стран НАТО.

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