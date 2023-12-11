Дональда Туска избрали премьером Польши: сколько голосов отдали за него

Дональда Туска избрали премьером Польши. За него проголосовали 248 человек, а "против" — 201, ни один из депутатов не воздержался.

Об этом говорится в сообщении RMF.

Новым премьер-министром Польши стал Дональд Туск. Сейм выразил лидеру "Гражданской платформы" вотум доверия.

Ранее правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия. Только 187 депутатов от ПиС (партия "Право и справедливость" — ред.), присутствовавших в зале, и три депутата из группы "Кукиз'15" высказались "за".

Тем временем новое польское правительство должно значительно изменить политику в отношении Украины, но не в контексте остающихся неизменными целей, а способами построения отношений. Как заявил заместитель председателя комиссии Сейма по иностранным делам, депутат от партии "Польша 2050" Павел Залевский, Польша будет отстраивать свою позицию в ЕС и НАТО, чтобы иметь большие возможности влияния. Благодаря большей активности в ЕС, по словам политика, Польша станет еще более привлекательным партнером для Украины.

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