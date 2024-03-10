"Донести базовые вещи": посол Украины в Ватикане встретится с Папой Римским

Украинская сторона постоянно работает над тем, чтобы пригласить понтифика в Украину.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш проведет встречу с Папой Римским Франциском, на которой обсудит с понтификом его скандальное заявление по поводу российской агрессии против Украины.

Об этом Юраш рассказал в комментарии Радио Свобода.

Он отметил, что до Папы нужно донести несколько моментов, которые являются базовыми.

"Обращаться стоит не в Украину, а в Россию. Украина является жертвой. Украина это государство, которое не может принять ни в коем случае принять модель этого поднятия "белого флага", потому что это день нас есть вопрос жизни и смерти, для нашей идентичности. Мы будем в очередной раз объяснять, говорить с папой Римским об этих всех вещах", — сказал посол.

Кроме того, он заявил, что украинская сторона постоянно работает над тем, чтобы пригласить понтифика в Украину, а "недавние заявления выражают не позицию Ватикана, а личные взгляды папы".

Напомним, ранее сообщалось, что глава УГКЦ отреагировал на слова Папы Римского о "белом флаге" и переговорах с РФ.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Латвии прокомментировал скандальное заявление Папы Римского.

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