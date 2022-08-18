Доносы вышли на новый уровень: в России мужчина сам на себя написал заявление, потому что он против войны с Украиной

Житель Подмосковья пришел в полицию, чтобы написать донос на себя.
Мужчина заявил, что он не поддерживает войну России против Украины и хочет в этом признаться.
Об этом пишет российский телеграмм-канал "Осторожно, Москва".
29-летний житель Красногорска под Москвой сам пришел в полицию, чтобы написать на себя заявление. Мужчина заявил, что раскрасил один из домов в цвета украинского флага и написал "нет, войне". Впоследствии он "раскаялся" и решил донести на себя.
Мужчина просил наказать его по статье о дискредитации оккупационной армии. На россиянина полиция составила протокол, теперь ему грозит штраф.
Напомним, в Подмосковье, что в РФ мужчина потерял 1 млн 200 тыс. рублей. Он настолько боялся украинских хакеров, якобы "чистящих" счета россиян, что сам перевел деньги мошенникам.
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