Доплавался: в Италии арестовали гигантскую суперяхту российского миллиардера

Владелец судна Андрей Мельниченко занимает шестое место в списке самых богатых людей России.

Финансовая гвардия Италии арестовала крупнейший в мире мотопарусник стоимостью 530 миллионов евро, принадлежащий к активам российского миллиардера Андрея Мельниченко. Эта мера была осуществлена в соответствии с санкциями, которые применены к российским олигархам, поддерживающим Путина, из-за вторжения России в Украину.

Об этом аресте сообщает издание La Rrepubblica.

Суперяхта SY A, принадлежащая Мельниченко, находилась в порту Триеста. Она имеет действительно гигантские размеры — длиной почти 150 метров, водоизмещение судна составляет почти 13 тысяч тонн. Судно спроектировано французским промышленным дизайнером Филиппом Старком и считается самым крупным мотосейлером в мире.

Видео процесса ареста было опубликовано итальянскими СМИ.

Мельниченко является основным акционером и членом правления группы EuroChem Group, производящей удобрения и угольной энергетической компании СУЭК. По данным Forbes, состояние российского богача в 2021 году оценивалось в 19,8 миллиардов долларов.

По данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), Андрей Мельниченко занимает шестое место в списке российских миллиардеров.

Напомним, ранее в Италии конфисковали яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Яхту "Леди М" задержали в порту города Империя, а судно "Лена" – в Сан-Ремо. Процесс проходил в присутствии адвокатов их владельцев.

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