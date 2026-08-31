"Доплыл" до Стамбула: обгорелый российский сухогруз после атаки сел на мель (видео)

Российский сухогруз прибило к Стамбулу

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Течение отнесло 108-метровое российское грузовое судно «Омский-107» к побережью Турции, где оно село на мель у пляжа Аладжалы в районе Шило, провинция Стамбул.

Об этом сообщает турецкое издание DHA.

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Обгорелый российский сухогруз прибило к берегам Стамбула после атаки на Новороссийск

Судно оказалось пустым, экипаж эвакуировался на спасательных шлюпках сразу после удара в российском порту Новороссийска.

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Местные жители, заметившие обгоревший корабль у берега, немедленно обратились в турецкую береговую охрану. На снимках с воздуха видно, что судно получило значительные повреждения — в частности, у него полностью выгорел капитанский мостик.

Контекст произошедшего связан с масштабной операцией Сил обороны Украины. Об ударе по Новороссийску стало известно 12 августа.

В Генштабе ВСУ сообщали о поражении целого ряда кораблей РФ — фрегатов проекта 11356 «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен», малого ракетного корабля проекта 21631 «Буян-М» и сторожевого корабля проекта 22160 «Василий Быков».

По данным OSINT-проекта Кіберборошно, украинские военные также попали по зерновым, мазутным и нефтеэкспортным терминалам. Атака полностью парализовала гражданскую и военную инфраструктуру агрессора: в порту Новороссийска прекратили работу все три зерновых терминала.

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ВСУ атаковали танкер с российской нефтью возле Новороссийска

Напомним, вблизи терминала Каспийского трубопроводного консорциума неподалеку от Новороссийска подвергся атаке нефтяной танкер Skiros, которым управляет греческая компания.

Судно класса Suezmax загрузило около 1 млн баррелей нефти российского происхождения, которая обычно составляет 5–10% экспорта КТК. По данным компании-менеджера, в результате инцидента никто не пострадал и загрязнение окружающей среды не произошло.

Атака стала первым подобным ударом спустя почти три недели после серии июльских атак беспилотников, которые нарушили загрузку и заставили Казахстан сократить добычу. Ранее Украина согласилась не атаковать инфраструктуру КТК и несубъектные суда при условии, что они не находятся под санкциями и не перевозят российские грузы.

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