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Дополнительная помощь Украине от США и запуск ракеты со стороны КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Дополнительная помощь Украине от США и запуск ракеты со стороны КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • США одобрили дополнительную оборонную поддержку для Украины в размере 200 миллионов долларов на фоне наращивания войск РФ вдоль украинских границ, заявили в CNN. Читать дальше –>
  • КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. В Японии и Южной Корее считают, что речь идет о баллистической ракете. Читать дальше –>
  • В США впервые в медицине врачи успешно пересадили пациенту сердце генетически модифицированной свиньи. Читать дальше –>
  • В крупнейшем городе Казахстана Алматы во время "зачисток" задержали 1 237 человек, подозреваемых в "участии в террористических атаках, мародерстве и других преступлениях". Читать дальше –>
  • В Китае после обнаружения 40 случаев заболевания COVID-19 для 14 миллионов жителей города Тяньцзинь был введен карантин. Читать дальше –>
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