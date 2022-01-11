Дополнительная помощь Украине от США и запуск ракеты со стороны КНДР. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать о главных событиях ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- США одобрили дополнительную оборонную поддержку для Украины в размере 200 миллионов долларов на фоне наращивания войск РФ вдоль украинских границ, заявили в CNN. Читать дальше –>
- КНДР выпустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. В Японии и Южной Корее считают, что речь идет о баллистической ракете. Читать дальше –>
- В США впервые в медицине врачи успешно пересадили пациенту сердце генетически модифицированной свиньи. Читать дальше –>
- В крупнейшем городе Казахстана Алматы во время "зачисток" задержали 1 237 человек, подозреваемых в "участии в террористических атаках, мародерстве и других преступлениях". Читать дальше –>
- В Китае после обнаружения 40 случаев заболевания COVID-19 для 14 миллионов жителей города Тяньцзинь был введен карантин. Читать дальше –>