Дополнят "Железный купол": Байден сообщил, какое оружие США передадут Израилю

По словам президента, из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 14 американских граждан.

Как сообщил президент США Джо Байден, его страна предоставит Израилю военную помощь, а именно передаст боеприпасы и перехватчики, которые усилят "Железный купол". Также он пригрозил желающим вмешаться в конфликт.

Об этом говорилось в заявлении главы Соединенных Штатов, сообщает CNN.

Также в Израиль отправляется госсекретарь США Энтони Блинкен. Он должен прибыть в Израиль 12 октября.

"Мы собираемся убедиться, что Израиль не исчерпает эти критически важные ресурсы для защиты своих городов и граждан", — сказал Байден.

Конгрессу будет предложено принять срочные меры для финансирования потребностей национальной безопасности важнейших партнеров США.

"Речь идет не о партиях или политике. Речь идет о безопасности нашего мира", — добавил президент США.

Байден также отметил, что любая третья сторона, которая захочет вмешаться в конфликт, не должна этого делать.

"Я хочу вам сказать: не делайте этого", – сказал Байден.

Он напомнил, что США усилили свое военное присутствие в регионе, в частности, перебросили туда свой крупнейший авианосец.

"И мы готовы опрокинуть дополнительные силы и средства в случае необходимости", — добавил Байден.

Добавим, что Белый дом может объединить в один пакет помощь Украине и Израилю. Об этом говорилось в западных СМИ со ссылкой на источники среди высокопоставленных чиновников Белого дома.

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