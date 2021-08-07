Допрос длился 9 часов: итальянец в тюрьме признался в убийстве 29-летней украинки

Подозреваемый согласился сотрудничать со следствием.

Итальянец Франческо Люпин, которого подозревали в убийстве 29-летней украинки Кристины Новак, признался в преступлении и согласился сотрудничать со следствием.

Об этом сообщает Украинская газета.IT.

Известно, что подозреваемый итальянец уже несколько месяцев находится в тюрьме Дон Боско в городе Пиза. Во время допроса, который длился более 9 часов, Франческо Люпин в присутствии своего адвоката признался в убийстве 29-летней Кристины Новак. Он согласился сотрудничать со следствием.

Напомним, в начале ноября прошлого года в поселке Ориентано вблизи Пизы исчезла 29-летняя украинка Кристина Новак родом из Одессы. Девушка прекратила выходить на связь после того, как за хранение наркотиков и оружия задержали ее 41-летнего сожителя. Мать пропавшей Кристины сообщила, что последний раз контактировала с дочкой после ее возвращения из комиссариата, где она давала показания полиции. Против самой украинки никаких обвинений не предъявляли

23 марта, полицией в городке Кастельфранко ди Сотто, был арестован сосед Кристины и "партнер" по уголовным делам ее итальянского сожителя. Им оказался 50-летний итальянский татуировщик Франческо Лупино, который досудебным следствием считается подозреваемым в совершении убийства украинском

В мае в Италии близ города Кастельфранко ди Сотто, в провинции Пиза, в заброшенном коттедже нашли мертвой 29-летнюю украинку Кристину Новак.

Новости мира: в Италии нашли мертвой украинку Кристину Новак

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