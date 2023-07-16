Дорого обойдется: в Белом доме предупредили Россию из-за срыва "зернового соглашения"

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отказ России от продления " зернового соглашения", срок действия которого истекает 17 июля, дорого обойдется агрессору в дипломатическом плане.

Об этом он сказал в интервью CBS.

Салливан подчеркнул, что ему неизвестно, согласится ли российский диктатор Путин продлить зерновое соглашение.

"Если Россия выйдет из нее, остальной мир посмотрит на это и скажет, что Россия отвернулась от потребностей стран глобального Юга, Африки, Латинской Америки и Азии в необходимом им продовольствии по доступным ценам. И я думаю, что в будущем это будет стоить России огромных дипломатических потерь", – сказал он.

Советник президента США по национальной безопасности подчеркнул, что США и Украина готовы к разному сценарию.

Напомним, из порта Одессы 16 июля вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы, срок которой истек в понедельник, 17 июля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что Путин согласится на продление зернового соглашения, однако в Кремле это опровергли.

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