Дорожный знак B-13: чем он озадачил водителей и как штраф за нарушение

Дорожный знак B-13

На дорогах Европы вводится круглый знак с красной окантовкой, изображающий автомобиль. Он нередко сбивает с толку водителей.

Об этом сообщает moto.pl.

Что означает дорожный знак B-13

Он появляется преимущественно перед тоннелями, дамбами и историческими постройками. Его можно увидеть перед въездом на мосты или в центрах городов Европы. К сожалению, водители с системами сжиженного горючего часто неправильно интерпретируют его, сталкиваясь с ограничениями въезда.

На самом же деле въезд запрещен транспортным средствам, перевозящим взрывоопасные или легковоспламеняющиеся грузы.

Какие штрафы предусмотрены

Знак B-13 фактически запрещает въезд транспортным средствам, перевозящим опасные материалы в количествах, требующих использования оранжевых предупредительных знаков. Хотя многие транспортные средства могут перевозить бензин, дизельное горючее или легковоспламеняющиеся газы, это правило в первую очередь касается цистерн, перевозящих топливо.

"Это означает запрет движения транспортных средств, перевозящих, как определено в правилах перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, опасные грузы классов: 1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 или легковоспламеняющиеся газы класса 2 в количествах, для которых транспортное средство должно быть". говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной его внедрения является большое количество опасных материалов, представляющих реальную угрозу в случае поломки или аварии, а возможный взрыв может угрожать как жизни, так и близлежащим сооружениям.

Водители, игнорирующие знак B-13, должны ожидать последствий. Штраф составляет 250 злотых (2800 грн.). Также будут добавлены два штрафных балла.

Ранее в Чехии ввели зеленые дорожные знаки с буквой «N», которые сразу привлекли водителей. Как объясняется, это часть официальной системы объездов, которая помогает водителям избегать пробок, ремонтов и аварий.

Примечательно, что объезды с буквой «N» прежде всего предназначены для легковых автомобилей. При этом грузовые машины могут пользоваться ими, но только в случае отсутствия ограничений по весу, высоте или ширине. В противном случае они должны следовать другим маршрутам.