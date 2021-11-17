Дошли до определенного понимания: Меркель и Лукашенко второй раз за неделю обсудили миграционный кризис

Дошли до определенного понимания: Меркель и Лукашенко второй раз за неделю обсудили миграционный кризис

Первый разговор между Меркель и Лукашенко прошел 15 ноября.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и и.о. канцлера Германии Ангела Меркель второй раз за неделю провели телефонный разговор. Они обсуждали миграционный кризис на границе ЕС и Белоруссии.

Об этом сообщает прес-служба президента Беларуси.

Во время второго разговора Меркель и Лукашенко подробно обсудили проблему беженцев на польско-белорусской границе. По результатам разговора, который состоялся сегодня, 17 ноября, стороны пришли к "определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении вопросов".

"Проблема в общем-то выносится на уровень Беларуси и ЕС. Поэтому ответственные должностные лица, которые будут определены от обеих стран, немедленно начнут переговоры с целью решения имеющихся проблем. В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию", — говорится в сообщении.



Также во время разговора Меркель передала Лукашенко прошение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйнен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов.

Напомним, 15 ноября Меркель и Лукашенко провели переговоры и обсудили ситуацию с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах.

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