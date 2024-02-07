"Достать из шкафа" ядерную угрозу: как выборы в Пакистане повлияют на его союзников и ожесточенных врагов

В четверг, 8 февраля, 127 миллионов избирателей Пакистана избирают новый парламент. Выборы двенадцатые в 76-летней истории страны, которая была омрачена экономическими кризисами, военными захватами и военным положением, боевыми действиями, политическими потрясениями и войнами с Индией.

Об этом пишет Associated Press.

Сорок четыре политических партии соревнуются за 266 мест в Национальной Ассамблее, нижней палате парламента, с дополнительными 70 местами, зарезервированными для женщин и меньшинств.

После выборов новый парламент избирает премьер-министра. Если ни одна партия не получает абсолютного большинства, то имеющая наибольшее количество мест в парламенте может сформировать коалиционное правительство.

Кто участвует в гонке?

В пакистанской политике доминируют мужчины и три партии: Пакистанская мусульманская лига Наваз (ПМЛ(Н)), Пакистанская Техрик-е-Инсаф (ПТИ) и Пакистанская народная партия (ПНП).

Главным претендентом на победу является Пакистанская мусульманская лига Наваз, в избирательном списке которой два бывших премьер-министра — Наваз Шариф и его младший брат Шехбаз Шариф.

Их союзник ПНП, возглавляемая Билавалом Бхутто-Зардари, представителем политической династии, имеет властную базу на юге страны. Хотя он вряд ли получит достаточное количество голосов для того, чтобы стать премьер-министром, он может стать частью коалиционного правительства во главе с Шарифом.

Однако именно отсутствие в избирательном бюллетене основателя ПТИ, ставшего исламистским политиком легенды крикета Имрана Хана, находится на переднем плане общественного дискурса в Пакистане.

Хотя обвинения в коррупции и судебные дела против премьер-министров стали нормой — многие пакистанские лидеры были арестованы, дисквалифицированы или отстранены от должности — интенсивность судебного процесса против Хана беспрецедентна.

Хан находится в тюрьме, и, имея четыре обвинительных приговора, три из которых были вынесены на прошлой неделе, ему запрещено принимать участие в выборах и занимать государственные должности. Он был приговорен к трем, 10, 14 и семи годам заключения, которые будут происходить одновременно, а также против него рассматривается более 150 других судебных дел. Его партия заявляет, что не имеет справедливого шанса на проведение предвыборной кампании.

Меньшие религиозные политические партии, апеллирующие к части консервативной мусульманской страны, не имеют шансов получить большинство, но все еще могут быть частью коалиционного правительства. Пакистанские военные не включены в избирательные бюллетени, но они являются реальной силой за кулисами — они руководят страной в течение половины ее истории и принимают большинство правительственных решений.

Какие главные проблемы?

Следующее правительство будет иметь длинный список дел: наладить экономику, улучшить отношения с соседним Афганистаном, которым управляет Талибан, отремонтировать разрушающуюся инфраструктуру и решить проблему круглогодичных перебоев с электроэнергией. И последняя, но не менее важная задача – сдерживание религиозных и сепаратистских боевых групп.

Пакистан полагается на помощь, чтобы поддержать свои валютные резервы и избежать дефолта: Международный валютный фонд и богатые союзники, такие как Китай и Саудовская Аравия, финансируют страну в миллиарды долларов. МВФ, который в июле прошлого года одобрил долгожданную помощь в размере 3 миллиардов долларов, предупредил об устойчивой высокой инфляции в этом году, около 24%, и росте уровня бедности.

Как и многие другие, пакистанцы борются с стремительным ростом стоимости жизни. Они терпят ночные перебои с газом и многочасовые отключения электроэнергии — ни одно правительство до сих пор не смогло разрешить энергетический кризис.

Связи с Афганистаном и его талибами резко ухудшились после того, как Пакистан начал арестовывать и депортировать проживающих в стране нелегально иностранцев, в том числе около 1,7 миллиона афганцев. Два соседа регулярно обвиняют друг друга в трансграничных нападениях боевиков и столкновениях, из-за которых часто закрываются ключевые пункты пересечения границы.

Летом 2022 года Пакистан был опустошен наводнениями, унесшими жизни 1700 человек, в один момент затопив треть страны и нанеся ущерб на миллиарды долларов. По данным британской благотворительной организации Islamic Relief, всего около 5% поврежденных и разрушенных домов были полностью восстановлены.

Пакистанское движение Талибан снова ведет войну с целью свержения правительства и установления исламского халифата. В юго-западной провинции Белуджистан, где также присутствуют пакистанские талибы, белуджские сепаратисты устроили многолетнее восстание, стремясь к независимости и большей доли ресурсов.

В преддверии выборов в результате двух мощных взрывов на отдельных избирательных участках в Белуджистане погибли по меньшей мере 26 человек и более двух десятков получили ранения, сообщили власти.

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Какие настроения?

Большинство пакистанцев устало от многолетней политической борьбы и отсутствия улучшения уровня жизни. Люди на улицах спешат сказать, что они не верят, что после этих выборов что-нибудь изменится.

Дисквалификация Хана разозлила его поклонников, пообещавших продемонстрировать свою лояльность у избирательных урн. Но интенсивные юридические репрессии и меры безопасности против Хана и его сторонников, возможно, истощили их.

Кроме того, нет никаких гарантий, что избиратели ПТИ придут на выборы в достаточном количестве, чтобы обеспечить победу партии или что их голоса будут честно подсчитаны. Министерство иностранных дел заявляет, что на выборах будут присутствовать 92 международных наблюдателя, в том числе от Европейского Союза и иностранных посольств.

Еще одним фактором, формирующим общественные настроения, является возвращение в октябре прошлого года бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, вернувшегося в Пакистан после четырех лет самовольного изгнания за границу во избежание отбывания тюремного заключения на родине.

Через несколько недель после возвращения его судимости были упразднены, что позволило ему баллотироваться на четвертый срок в должности премьер-министра. Несмотря на годы споров, он пользуется огромной популярностью и, похоже, имеет достаточно прямой путь к премьерству.

Резкий контраст в отношении двух лидеров — Шарифа с его быстрым и плавным возвращением и Хана с его, казалось бы, непреодолимыми юридическими препятствиями — заставил многих считать, что победа Шарифа почти несомненна.

Правозащитники говорят, что выборы вряд ли будут свободными и честными. Эксперты предупреждают, что все политические махинации, происходящие с момента свержения Хана в 2022 году, подпитывают антиистеблишмент.

Это, в свою очередь, подпитывает растущую апатию среди избирателей и чревато низкой явкой, что еще больше подорвет доверие к выборам. На фоне недовольства и разногласий создать сильную коалицию, способную договориться и работать над значительными изменениями в Пакистане, будет сложно.

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