Достаточно ли Германия помогает Украине: что об этом думают в Пентагоне

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что Германия и другие страны достаточно помогут Украине в борьбе против врага, впрочем, по его мнению, можно прилагать больше усилий.

Об этом он говорил на пресс-конференции по итогам саммита в формате "Рамштайн".

Но мы все можем делать больше ради этого. США и любая другая страна, или страна-член ЕС Германия очень приложилась к помощи Украине. Мы видели, что она делала в начале войны. Это были Gepard, Patriot и другие. Также они отвечали за проведение учений на различных учебных платформах, сейчас готовим украинских военных, чтобы оперативно упражняться на современных установках, особенно когда мы говорим о танках, Германия продолжает быть открытой, чтобы продолжать такие учения на своих полигонах для украинских военных. Германия также обучает командование.И мы также видим взносы Германии, собственно, во время заседания контактных групп (Рамштайна — ред.)", — ответил он.

Танки Leopard от Германии

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с министром обороны Германии Писториусом не смогли договориться о передаче Украине танков Leopard 2. ФРГ уже 11 месяц оттягивают поставки танков в Украину.

Министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам встречи в формате Рамштайн заявил, что Германия пока не готова предоставить Украине танки Leopard.

Бронетанковый "Рамштайн": Украина получит танки Leopard - подробности от Офиса президента

Читайте также: