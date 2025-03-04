Достаточно ли соглашения о ископаемых для восстановления помощи США Украине – у Трампа ответили

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники в администрации президента США пишет, что именно Трамп теперь будет решать, готова ли Украина к переговорам.

США приостановили всю военную помощь Украине, пока Киев не приложит усилий для мирных переговоров с Россией. Хватит ли для возобновления поставок вооружения подписанного соглашения о полезных украинских ископаемых, пока неясно.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Прекращение военной помощи США в Украине произошло через несколько дней после спорной встречи между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

По сообщению представителя американской администрации, на которого ссылается издание, таким образом у Трампа хотели показать, что настроены посадить Украину за стол переговоров с РФ.

С решением Дональда Трампа о приостановлении помощи Украине согласились все его главные советники.

"Трамп был взбешен словами украинского президента Владимира Зеленского о том, что до окончания войны еще очень далеко. На этом фоне американский лидер почувствовал необходимость показать, что он серьезно настроен на то, чтобы посадить Украину за стол мирных переговоров... Украинцы не думали, что мы серьезно настроены. Мы должны были это продемонстрировать", – сказал американский чиновник в комментарии.

Он добавил, что именно Трамп будет решать, как Украина должна продемонстрировать свою "серьезную настроенность" по мирным переговорам. В то же время, пока неясно, будет ли достаточно подписания соглашения о полезных ископаемых для возобновления поставок вооружений.

Напомним, американский президент Трамп приостановил всю военную помощь Украине после его спора с украинским главой Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

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