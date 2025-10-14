"Достаточно одного звонка": Сикорский назвал самый простой путь к миру в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Для завершения полномасштабной войны в Украине достаточно одного телефонного звонка кремлевского диктатора Владимира Путина к командующему российской армией Валерию Герасимову с приказом вывести войска. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время конференции в Лондоне, отметив, что разрешение конфликта в Украине проще, чем прекращение войны на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает RMF24.

Условия вывода войск и экономическое давление

Радослав Сикорский подчеркнул, что вероятность такого шага со стороны российского лидера растет пропорционально ухудшению ситуации в экономике РФ.

Украина показала, что уже 10 лет сдерживает Путина на Донбассе. Путин не выигрывает. Все, что нужно это показать, что мы готовы поддерживать Украину в среднесрочной перспективе, а также реализация наших западных санкций на российскую нефть, газ и технологии», — подчеркнул Сикорский.

Призыв к НАТО: защита от дронов

В ответ на вопрос, что именно НАТО должно сделать для защиты Европы от дронов, нарушающих воздушное пространство стран-членов Альянса, глава польской дипломатии отметил необходимость комплексного подхода.

«Нам нужны как электронные, так и кинетические средства, чтобы помешать этим смертоносным машинам достичь целей. Мы должны начать закупать дроны и системы, оперирующие дронами. И мы должны ввести этот уровень защиты, по крайней мере, на нашей восточной границе», — подчеркнул Радослав Сикорский.

Напомним, эксминистр обороны Украины Андрей Загороднюк считает, что предложения Европы по гарантиям безопасности для Украины имеют определенную ценность, но сами по себе они не способны обеспечить безопасность государства. Более 11 лет войны доказали: настоящие гарантии безопасности — это реально изменяющие ситуацию на поле боя. Чтобы сделать российскую агрессию бесполезной, США и Европа должны вкладываться в лишающие, разрушающие и парализующие армию РФ возможности.