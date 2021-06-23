Достаточно пройти мимо: ученый заявил, что COVID-штаммом из Индии можно заразиться без контакта с носителем

Достаточно пройти мимо: ученый заявил, что COVID-штаммом из Индии можно заразиться без контакта с носителем

COVID-штамм "Delta Plus" зафиксировали уже в 9 странах мира.

Новый штамм COVID-19 "Delta Plus", впервые обнаруженный в Индии, является "чрезвычайно заразным" и передается, даже если просто пройти без маски мимо пациента-носителя.

Об этом со ссылкой на директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулера сообщает India Today.

Индийское правительство обеспокоено способностью "Delta Plus" "ускользать" от иммунитета и оставаться устойчивым к моноклональным антителам.

В то же время, говорит ученый, противоэпидемические мероприятия, которые применяют для борьбы с обычным коронавирусом, эффективны против нового штамма.



"Это изучается Индийским Консорциумом по геномике SARS-CoV-2, сетью лабораторий, занимающейся секвенированием генома в Индии, и мы узнаем, эффективны ли вакцины против этого варианта", — отметил Гулер.

По его словам, следующие 6-8 недель будут иметь решающее значение для страны и определят необходимость введения нового локдауна.

Исследователь добавил, что COVID-вакцины Covishield от AstraZeneca и Covaxin, разработанная Bharat Biotech в сотрудничестве с Индийским советом медицинских исследований, уже "сокращают количество госпитализаций даже в случае варианта Delta", который преобладает в Индии.

Напомним, что подвид "индийского" штамма коронавируса "Дельта плюс" зафиксировали уже в 9 странах мира, в частности, он распространился в Великобритании, США, Японии, Португалии, Швейцарии, Японии, Польше, Непале, Китае и России.

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