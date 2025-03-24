Доставка австралийских танков Abrams в Украину задержится: какая причина

Причина – перебои в работе логистического центра в Польше после приостановки предоставления Украине военной помощи США.

Передача австралийских танков Abrams для Украины задержится. Причина – перебои в работе логистического центра в Польше после приостановки предоставления Украине военной помощи США.

Об этом сообщает издание ABC.

"Анонсированная Министерством обороны Австралии передача танков M1A1 Abrams столкнулась с проблемой из-за приостановки предоставления Украине военной помощи от США и, соответственно, остановки работы логистического центра в Польше", – говорится в сообщении.

Параллельно с этим Министерство обороны отмечает, что передача военного оборудования несколько усложняется. В связи с этим будет проведено обсуждение текущей ситуации с министром обороны Украины Рустемом Умеровым, который вскоре посетит страну.

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Как отмечает издание, после объявления Австралией планов передачи танков Abrams Украине один из тогдашних американских чиновников в правительстве предостерег Австралию от этого из-за логистических трудностей и будущего обслуживания.

В то же время генерал-майор армии в отставке Мик Райан рассказал изданию ABC, что анонсированные танки M1A1 крайне необходимы, чтобы помочь Украине отразить российское вторжение.

"Если военная логистика США не в состоянии вовремя передать эти вещи, мы должны работать с нашими польскими друзьями или даже с частными подрядчиками – очевидно, учитывая вопросы безопасности, – чтобы доставить эти танки в Украину как можно скорее", – сказал он.

Несмотря на это, в правительстве заявляют, что процесс подготовки к передаче танков продолжается, но они проходят работу в рамках демонтажа систем, которые использовались исключительно австралийской армией.

Ранее сообщалось, что Австралия передаст Украине танки M1A1 в рамках нового пакета военной помощи на 245 миллионов долларов.

В целом Австралия передаст Украине 49 танков M1A1 AIM-SA, которые австралийская армия использовала в период с 2007 по 2024 год в составе двух бронетанковых полков.

Кроме того, в рамках модернизации SA Министерство обороны Австралии также заказало дополнительные комплекты защиты в виде блоков динамической защиты M19, в неизвестном количестве. Также неизвестно, будут ли они переданы вместе с танками.

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