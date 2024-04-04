Доступ к месту ограничили: на территории Молдовы обнаружили обломки российского дрона (фото)

Фрагменты были найдены примерно в 500 метрах от линии молдавско-украинской границы.

В Молдове правоохранители обнаружили обломки уничтоженного беспилотника с надписью "Герань-2".

Об этом сообщает Пограничная полиция Молдавии.

Около 14:15 4 апреля, недалеко от города Этулия-Владичень Вулкенештьского района, были идентифицированы фрагменты уничтоженного дрона с надписью на крыле Герань-2.

Фото: Пограничная полиция Республики Молдова

Фрагменты были найдены примерно в 500 метрах от линии молдавско-украинской границы.

Фото: Пограничная полиция Республики Молдова

На место немедленно прибыли компетентные органы, а доступ к месту, где были обнаружены обломки дрона, был ограничен. В настоящее время обломки дрона анализируют специалисты.

Ранее российский солдат показал, как украинский дрон-камикадзе добивает один из танков РФ в Донецкой области. Вражеской машине не удалось участвовать в штурме уже уничтоженной колонны российских войск.

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