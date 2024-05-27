Доверился сестре и выиграл: как 18-летний парень получил миллион долларов – подробности (фото)

Джейлен Маклин – 18-летний парень из США выиграл в лотерею один миллион долларов благодаря сестре, выбравшей счастливый билет.

Об этом пишет UPI.

Джейлен Маклин уже поделился, что планирует потратить часть выигрыша на автомобиль Audi. Также он рассказал, что доверил выбор лотерейного билета своей сестре. Впоследствии они узнали о выигрыше.

18-летний парень из США выиграл в лотерею один миллион долларов Фото: upi

"Я – самый счастливый человек во вселенной. Сколько 18-летних выиграют нечто подобное?", – говорит юноша.

Напомним, что раньше американка выиграла в лотерею 50 тысяч долларов благодаря особой схеме, а именно постоянному использованию номерных знаков.

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