"Довольно, достаточно!": в Сеть попало видео, на котором Путин сам указывает подчиненным о допустимом расстоянии между ними

Пользователей социальных сетей удивило, как тогда Путин свободно ходил по незаконно захваченному Мариуполу во время недавней поездки.

В Сети появились кадры, на которых российский диктатор Владимир Путин во время встречи указывает подчиненному, насколько близко он может сесть возле него.

Соответствующее видео распространяется в телеграмм-каналах.

На кадрах виден знаменитый длинный стол Путина. Один из "слуг" пришедшего к нему на встречу русского преступника взял стул и тянет его ближе к Путину, спрашивая его, на каком расстоянии можно поставить стул. Путин, установив для себя допустимое расстояние для разговора, говорит: "Довольно, достаточно!". Тогда российское чиновник ставит стул и садится на него.

Пользователей социальных сетей удивило, как Путин свободно ходил по незаконно захваченному Мариуполу и общался якобы с жителями украинского города во время своей недавней поездки.

Напомним, политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что во время рандева в Мариуполь был ненастоящий Путин. Свое мнение агрументировал тем, что у диктатора практически не было охраны, а также то, что он вел себя свободно.

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