Довольно сложный элемент подготовки: Игнат о новой тактике россиян в воздухе

Тактика российских оккупантов дозаправлять истребители в воздухе может влиять на продолжительность воздушных тревог в нашем государстве. Однако россияне могут и отрабатывать элементы подготовки пилотов.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

"Тактика дозаправки... возможно, увеличивают продолжительность (полетов), возможно, отрабатывают такие элементы подготовки пилотов... Как оно происходит: добывается шланг, под напором горючее попадает из одного самолета в другой, это довольно сложный элемент подготовки..." Что касается тактики, мы видим постоянную активность авиации, многие применяют авиационное вооружение сейчас: ракеты Х-59, Х-35, Х-31, а также управляемые авиабомбы, это то, что летит много, и то, что доставляет серьезный вред нашей. передовой. Вот, собственно, должны с этим бороться. С этим бороться мы знаем как – F-16... Ждем с нетерпением, пока летчики обретут те знания", — рассказал Игнат.

Напомним, что враг учится дозаправлять истребители в воздухе.

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