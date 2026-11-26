Порывы ветра составят 90-160 км/ч. / © Фото из открытых источников

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Северную Атлантику накрывает мощный циклон, который 26-27 ноября приблизится к Исландии. По прогнозам, порывы ветра в регионе могут достигать 90-160 км/ч, а местами быть еще сильнее. Ненастье будет сопровождаться дождем, мокрым снегом и штормом, что создает риск перебоев в транспортном сообщении.

Об этом пишет DobraPogoda24.

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Где ожидаются сильнейшие порывы ветра

По прогнозу метеорологической модели ICON, циклон из Северной Атлантики приблизится к Исландии 26-27 ноября. Атмосферное давление в его центре может снизиться примерно до 945 ГПа. Такой глубокий циклон принесет в регион сильные ветры и осадки разного типа.

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Самая большая опасность прогнозируется именно для Исландии. По расчетам ICON, порывы ветра там составят 90-160 км/ч, а в отдельных местах могут превысить эти показатели.

Исландская метеорологическая служба уже объявила желтые предупреждения из-за сильного ветра на значительной части острова. В прогнозе, обнародованном 26 ноября, отмечено, что порывы местами могут превышать 35 м/с, то есть 126 км/ч. Также синоптики предупредили об опасных условиях для передвижения из-за сильного ветра и значительных осадков на юго-востоке и востоке страны.

Как шторм может повлиять на транспорт

Сильные порывы ветра могут усложнить работу аэропортов и привести к задержкам или отмене отдельных авиарейсов. Непогода также способна повлечь за собой шторм на море, из-за чего могут возникнуть перебои с паромным сообщением.

Особенно внимательными следует быть путешественникам, планирующим поездки в Исландию 26–28 ноября. Польский портал предупреждает о риске проблем с транспортом, однако конкретных отмененных рейсов или паромных рейсов в данном прогнозе не называет.

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Какая будет погода в Центральной Европе

Ситуация в центральной части континента будет другой. Украина и соседние страны сначала окажутся под влиянием фронтальной зоны с южным циклоном, но его продвижение на север будет сдерживать антициклон. Впоследствии область высокого давления будет способствовать усилению морозов, однако без сильных ветров, как на севере.

В Польше в течение ближайшей недели порывы ветра в основном составят до 35–55 км/ч. В предгорных и горных районах они могут усиливаться до 60-85 км/ч. По прогнозу DobraPogoda24, самые сильные атлантические ветры минуют этот регион.

Погода в Европе и Украине — последние новости

Северные районы Европы готовятся к серии зимних погодных явлений. В начале ноября мощный циклон принес снегопады и метели, из-за которых в отдельных регионах прогнозировали до полуметра снега. Больше всего непогода должна была задеть Скандинавию, в частности Норвегию, Швецию и Финляндию.

В то же время, погодные процессы влияют и на Центральную Европу. К Украине приближалось похолодание, принесшее мокрый снег, сильный ветер и скользкие дороги. Сложные условия прогнозировали для центральных, южных и восточных областей.

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А в конце ноября синоптики предупреждали о дальнейшем усилении морозов. Арктический воздух приближался к Украине на фоне активного южного циклона, который принес снег, метели и гололедицу. Теперь же новый атмосферный вихрь грозит сильными ветрами северным районам Европы.

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