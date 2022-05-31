Драги заявил, что большие страны - против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Драги заявил, что большие страны - против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что большие страны против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Он подчеркнул, что из крупных государств Европейского союза Украину поддерживает только Италия.

Об этом Марио Драги сказал 31 мая во время пресс-конференции, пишет Аnsa.

"Против статуса кандидата возражают почти все крупные страны ЕС, я бы сказал, что все, кроме Италии. Статус кандидата пока не предсказуем из-за противодействия этих стран", — сказал Марио Драги.

Он также добавил, что все же решение о предоставлении Украине статуса кандидатки на вступление в ЕС будет принимать Европейская комиссия, которая, по мнению Драги, хочет видеть Украину в объединенной Европе.

Напомним, премьер-министр Италии Марио Драги раскритиковал итальянский телеканал Rete4 за скандальное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, в котором тот сравнил Зеленского с Гитлером.

Читайте также: