Драгоценности, бриллианты и рубины: село в Нидерландах охватило "золотая лихорадка"

Село Оммерен (Нидерланды) охватила "золотая лихорадка". Вооруженные металлоискателями люди пытаются найти якобы спрятанные нацистами во времена Второй мировой войны сокровища.

Об этом пишет Reuters.

Охотники за сокровищами активизировались после того, как Национальный архив Нидерландов обнародовал историческую карту.

Файл исследования, содержащий карту, был опубликован на этой неделе, поскольку максимальный период 75 лет, в течение которого он мог оставаться конфиденциальным, истек.

Карта, как считают, указывает, где нацистские солдаты спрятали четыре больших ящика, наполненные бриллиантами, рубинами, золотом, серебром и драгоценностями, которые они ограбили после взрыва в банке в августе 1944 года.

Эта информация взбудоражила фантазию людей. Они вооружились металлоискателями и лопатами и начали исследовать поля, прилегающие к селу Оммерен.

Напомним, в Шотландии археологи с помощью металлоискателя нашли одно из самых больших сокровищ средневековых монет. Считается, что находка обойдется в сотни тысяч фунтов стерлингов на рынке древностей.

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