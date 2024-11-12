Драгоценный мусор: мужчина перекопал задний двор дома и нашел клад

Мужчина решил раскопать задний двор своего 450-летнего дома и был шокирован тем, что увидел. Некоторые из найденных предметов, несмотря на свой возраст и хрупкий материал, не потеряли свою форму в течение столь длительного времени.

Об этом сообщило издание Mirror.

Владелец дома Марк Роулендс утверждает, что сотни лет назад никто не приезжал забирать мусор под дом, и люди были вынуждены закапывать его глубоко в землю.

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"Только представьте, сколько жизней прошло через это пространство за 450 лет. Я живу здесь всего два с половиной года, но когда вы приобретаете такую недвижимость, как эта, вы должны понимать, что покупаете 450-летнюю историю", – отметил он.

Марк Роулендс уже несколько лет публикует в социальных сетях видео по такой тематике. Однако это открытие его повергло в шок, ведь сделано оно было во дворе собственной резиденции, которой уже сотни лет.

Он захотел выкопать пруд для диких животных, однако во время работ ему удалось найти ряд необычных предметов, которые могут быть ровесниками территории дома.

"В процессе рытья нескольких ям я обнаружил эти необычные и интересные предметы. Понятия не имею, что это за предметы. Это маленькие глиняные горшки, удивительно целые, учитывая их потенциальный возраст и время, проведенное под землей. Для чего они?" – задался вопросом садовник.

Также была обнаружена коллекция стеклянных бутылок разных форм, размеров и цветов. На одной из них был написан Hankinson's Alterine, а на других образцах, судя по всему, были написаны объемы в миллилитрах.

На сайте eBay одну из таких бутылок можно продать за 75 фунтов стерлингов (4 тысячи гривен), и датируется она 1920 годами. Идентична бутылка с вином и тоником Марка Голла выставлена на продажу на той же площадке по цене около 40 фунтов стерлингов (2120 гривен) и датируется 1910 годом. Другие бутылки, несмотря на свой век, имеют низкую цену.

Пользователи сети предложили Марку копать дальше, чтобы найти более древние предметы.

Напомним, в Швеции археологи обнаружили интересное захоронение времен железного века в районе Приссгорден.

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