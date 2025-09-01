Драгоценности в трусах: во Франции изъяли ювелирку на €10 миллионов

Полиция Франции / © Associated Press

Реклама

В Париже полиция арестовала двоих мужчин, у которых обнаружили ювелирные изделия на сумму около 10 миллионов евро. Часть драгоценностей одна из задержанных пряталась в нижнем белье.

Об этом пишет Le Parisien.

Инцидент произошел в субботу, 30 августа, на Лионском вокзале. Полицейские из Бригады французских добровольцев остановили для проверки двух пассажиров поезда TGV. У одного из них нашли носок, набитый драгоценностями и часами Rolex, а также нож. В чемодане мужчин обнаружили угловую шлифовальную машину.

Реклама

По данным Le Parisien, задержанные являются гражданами Туниса, один из них несовершеннолетний. Оба уже известны полиции.

Среди изъятого ожерелье стоимостью около 5 миллионов евро, серьги более чем на 2 миллиона евро, кольцо примерно на 1 миллион евро и другие ювелирные изделия. Общая предварительная оценка ущерба составляет 10 миллионов евро.

Прокуратура Парижа подтвердила открытие производства по факту кражи, совершаемой организованной группой. Расследование ведет Парижская бригада по борьбе с бандитизмом (BRB). Судебное следствие может начаться уже 1 сентября.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что киевские правоохранители разоблачили 20-летнего мошенника, который создал фейковую страницу от имени известного военного ВСУ и призвал пользователей перечислять ему средства.