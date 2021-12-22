Драка перед Рождеством: в аэропорту Майами двое туристов набросились на полицейских

Драка перед Рождеством: в аэропорту Майами двое туристов набросились на полицейских

Им грозит большой штраф и возможен запрет на полеты.

Драка перед Рождеством — двоим путешественникам предъявили обвинения из-за столкновения с полицией в аэропорту Майами.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 22 декабря.

Очевидцы рассказали — один турист остановил тележку работника аэропорта, чтобы тот предоставил ему информацию о его задержанном рейсе. Впрочем, сотрудник сделать этого не мог — поэтому в конце концов позвал на помощь полицию. Путешественник начал биться с правоохранителями. И призвал других вступиться — так что, когда к правоохранителям прибыло подкрепление, в драку вмешался еще один пассажир.

В конце концов участников схватки задержали и предъявили обвинения — в частности, за драку и сопротивление аресту. Им грозит большой штраф и возможно запрет на полеты. В полиции же говорят – перед Рождеством в Америке резко возросло количество путешествий, а с ними и конфликтов в транспорте.