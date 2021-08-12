Драка правоохранителей и катастрофа вертолета в России. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать
- В Белой Церкви, как сообщают в соцсетях, полицейские устроили драку. На видео, которое распространили в Сети, силовики устроили драку рядом с авто, причем один правоохранитель чуть не задушил другого. Читать дальше ->
- В России на Камчатке разбился вертолет Ми-8. Есть жертвы. Читать дальше ->
- Позже стало известно, что в России вертолет упал в озеро и пошел ко дну. Тела погибших, скорее всего, находятся на дне Курильского озера. Читать дальше ->
- В Афганистане целый армейский корпус вооруженных сил сдался боевикам террористического движения "Талибан" вблизи города Кундуз — административного центра одноименной провинции, расположенной на севере Афганистана. Читать дальше ->
- Лидеры афганского радикального движения "Талибан" заявили, что не намерены вести переговоры с властями Афганистана, пока на посту президента страны находится Ашраф Гани. Читать дальше ->