Драка в воздухе: семья жестоко избила женщину в самолете

Авиакомпания Самолет авиакомпании China Southern Airlines подстрекнула драку на борту одного из своих самолетов

В Китае на борту самолета авиакомпании China Southern Airlines произошла шокирующая схватка. Семья напала на женщину после того, как она пожаловалась, что маленький мальчик непрерывно толкал ее кресло в течение всего 3-часового 47-минутного полета.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 7 августа после приземления рейса CZ6164, следовавшего из Шэньчжэня в Далянь. По сообщениям пассажиров, после посадки самолета семья окружила женщину и агрессивно набросилась на нее, настаивая на том, что она должна была проявить большее сочувствие, ведь он же ребенок.

Эскалация конфликта

Пассажиры рассказали, что сидевший непосредственно за женщиной мальчик постоянно толкал ее кресло во время полета. Несмотря на многочисленные замечания, он продолжал это делать. Позже, при выходе из самолета, он намеренно толкнул женщину, в результате чего ее наушники упали на пол.

Один из пассажиров запечатлел на видео бурные события, развернувшиеся в салоне самолета после посадки. На кадрах видно, как женщина кричит: «Вызовите полицию! Вы слишком далеко зашли!», когда ее толкают и тянут на пол. В ответ один из членов семьи мальчика восклицает: «Он ведь ребенок! Неужели вы не можете понять?

Остальные пассажиры и бортпроводники пытались вмешаться, но их отталкивали. Свидетели утверждают, что к нападению присоединились родители мальчика и его старшая сестра. Отец толкнул женщину, мать кричала на нее, а сестра тянула ее за волосы.

Реакция авиакомпании и полиции

Авиакомпания China Southern Airlines подтвердила инцидент, заявив, что экипаж помог урегулировать ситуацию, а также была вызвана полиция, которая сейчас занимается расследованием. Управление общественной безопасности аэропорта Даляня подтвердило, что дело находится в стадии расследования, но не предоставило никаких дополнительных деталей.

Напомним, женщине отказали в посадке на рейс из-за внешнего вида. Пассажирка обвиняет Spirit Airlines в дискриминации, но в авиакомпании указывают на "деструктивное поведение" женщины.