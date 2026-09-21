Драка за шезлонг на пляже закончилась смертью 82-летнего мужчины: детали трагедии

В Греции 82-летний мужчина скончался после драки за шезлонг / © pixabay.com

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В Греции 82-летний мужчина скончался после потасовки за шезлонг на пляже.

Об этом пишет The Guardian.

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Инцидент произошел в воскресенье утром на популярном пляже, расположенном примерно в 20 километрах южнее Афин.

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По данным правоохранителей, 82-летний мужчина прибыл на пляж вместе с женой утром в надежде занять свободные шезлонги. Однако за неимением лежаков между ним и другим посетителем — 76-летним незнакомцем — возник конфликт.

Сверстные словесные перепалки быстро переросли в драку. Как сообщает греческий государственный вещатель ERT, к стычке также присоединились люди из окружения 76-летнего мужчины.

В ходе драки 82-летний пенсионер получил тяжелые травмы. По предварительной версии, во время приступа у него могло произойти сердечный приступ. Мужчину срочно доставили каретой скорой помощи в больницу, однако врачи констатировали его смерть.

Полиция уже назначила судебно-медицинскую экспертизу по установлению точной причины гибели.

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Правоохранители задержали 76-летнего подозреваемого и 21-летнюю девушку, которая находилась вместе с ним. Позже девушку отпустили, а свидетели рассказали, что у нее было окровавленное и опухшее лицо. Кроме того, для допроса и выяснения обстоятельств задержан менеджер пляжного комплекса. Все участники инцидента предстанут перед судом.

Представители полиции назвали этот случай «беспрецедентным», отметив, что хотя споры в Греции нередко бывают эмоциональными и громкими, драки с участием пожилых людей являются исключительным явлением.

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