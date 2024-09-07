"Драматическая эскалация": у Байдена прокомментировали передачу иранской баллистики России

Вашингтон предупреждал об усилении военного сотрудничества между Москвой и Тегераном с начала агрессии против Украины.

В администрации президент Соединенных Штатов прокомментировал информацию о том, что Иран передал свои баллистические ракеты России для ударов по Украине.

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Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что это приведет к "драматической эскалации", передает Reuters.

Он отметил, что Вашингтон предупреждал об усилении военного сотрудничества между Москвой и Тегераном с начала полномасштабного вторжения в Украину. У Байдена заявили, что озабочены таким развитием событий.

"Любая передача иранскими баллистическими ракетами России будет означать драматическую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины", — подчеркнул Саветт.

Другой чиновник из администрации президента США заявил, что Вашингтон внимательно следит за потенциальным перемещением ракет между Ираном и Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Ирана уже отправили в Россию баллистические ракеты малой дальности.

Кроме того, мы ранее информировали, что переданные России иранские ракеты Dezful смогут достать в любую точку Украины.

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