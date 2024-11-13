Во время президентства Трампа Путин может получить "зеленый свет" для дальнейшей экспенсии: прогноз аналитиков The Hill

Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может привести к драматическим изменениям в Украине, поскольку он давно демонстрирует благосклонность к российскому президенту Путину и пренебрежительно высказывается об украинском лидере Владимире Зеленском.

Такое мнение высказали аналитики Роберт Гамильтон и Дэн Перри в колонке американского издания The Hill.

По их словам, несмотря на разочарование украинской власти тем, что администрация Байдена установила ограничения на использование американского оружия для ответных ударов по территории России, “Трамп, скорее всего, будет гораздо хуже”.

"Могут быть созданы условия для того, чтобы Трамп сократил помощь Украине, чтобы подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией. Бывшие советники Трампа сформулировали такой план и повторили российский нарратив о том, что расширение НАТО спровоцирует войну”, — говорится в публикации.

В то же время, аналитики напомнили, что другие бывшие чиновники Трампа наоборот — предложили более решительную поддержку Украине, в частности отмену ограничений на использование Киевом американского оружия для ударов внутри России.

“Отказ от Украины может спровоцировать землетрясение в европейской политике. ЕС столкнется с тяжелым выбором: вмешаться, чтобы заполнить пустоту, оставленную США, и быстро укрепить собственную защиту и механизмы помощи Украине или рискнуть, чтобы российский экспансионизм остался бесконтрольным”, — считают эксперты.

При этом авторы публикации предостерегают, что Путин может получить зеленый свет для дальнейшего расширения.

"Каждый раз, когда он [президент РФ Владимир Путин] считает, что столкнулся с Западом — как в Грузии в 2008 году, в Украине в 2014 и в Сирии в 2015 — он начинает масштабную войну в течение нескольких лет", — отмечают аналитики.

Напомним, во время избирательной кампании кандидат в президенты США Дональд Трамп раскритиковал президента Владимира Зеленского и обвинил его в "грязных выпадах". С другой стороны, тогда же экс-глава Белого дома вспомнил историю 2019 года, которая едва не закончилась объявлением ему импичмента. В той ситуации, по словам Трампа, Зеленский был "как будто из стали".

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