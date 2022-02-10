Драматический эффект: как годы злоупотребления героином кардинально изменили когда-то гламурную молодую мать (фото)

Женщину окрестили "пицафейсом", когда ее фото появилось в списке "самых разыскиваемых".

В Британии у 33-летней Шарлин МакКэрроу после многих лет злоупотребления героина кожа покрылась пятнами. В Сети показали шокирующие фото того, как наркотики сменили когда-то гламурную молодую мать, избегавшую тюрьмы, несмотря на то, что ее осудили за 75-е преступление.

Об этом пишет Metro.

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Шарлин МакКэрроу, у которой из-за наркозависимости стала слишком пятнистая кожа, в прошлом году окрестили "пицафейсом", когда ее фото появилось в полицейском списке "самых разыскиваемых". В общей сложности, как указывается она совершила 75 преступлений.

Женщина была задержана после того, как она двадцать раз нарушила приказ об уголовном поведении типа ASBO (CBO) и совершила кражу из магазина, во время которой она украла товаров более чем на 1000 фунтов стерлингов. Многие жертвы Маккерроу были "оставлены в страхе", потому что она делала вид, что у нее есть нож, а работники магазина подумали, что она может навредить им.

Кроме того, в суде оказалось, что она ранее нападала на пассажиров автобуса, нецензурно выражалась в ресторане и была причастна к похищению мобильного телефона у 16-летней девушки, которой во время этого процесса на голову вылили банку пива.

В 2013 году она была заключена на пять лет и три месяца за ранение после того, как она разбила бутылку пива в лицо другой женщины, оставив ее в шрамах на всю жизнь и нуждалась в наложении 36 швов.

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После освобождения она уклонилась от условно-досрочного и назначений надзора, а в декабре 2020 года ей был наложен двухлетний CBO за три правонарушения за кражи в магазине, два нарушения общественного порядка и преследование.

На этой неделе Маккерроу дали 20 месяцев заключения с отсрочкой на два года за кражу и 20 "преднамеренных и постоянных нарушений" антиобщественного приказа о преступном поведении (CBO). В итоге суд принял решение, что вместо отбытия 20-месячного срока заключения за решеткой Маккерроу будет помещена на девятимесячную программу реабилитации от наркозависимости.

У женщины есть только один сын, который с детства живет с бабушкой. Шарлин, как говорится, пережила тяжелое детство, когда стала свидетелем домашнего насилия, а затем попала под опеку и покинула школу в возрасте 14 лет.

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