Дразнят льва и позируют на камеру, пока тот сходит с ума в вольере: в зоопарке Ливана придумали жестокое "развлечение"

Дразнят льва и позируют на камеру, пока тот сходит с ума в вольере: в зоопарке Ливана придумали жестокое "развлечение"

Правозащитники призвали бойкотировать зоопарк за жестокое обращение с животными.

В Ливане зоопарк подвергся жесткой критике за установление стеклянной комнаты, которая позволяет посетителям пролезть в вольер льва и позировать для фотографий с замкнутым животным.

Об этом пишет Mirror.

Правозащитные организации были возмущены опубликованным видео из зоопарка, на котором видно, как две девушки дразнят льва, пока животное отчаянно пытается попасть к людям и все больше разочаровывается, что не может проникнуть через стекло. Видео сопровождается сообщением: "Сделайте свою следующую поездку в Animal City (название зоопарка. — Ред.) еще более особенной с незабываемой встречей лицом к лицу со львом".

Активисты утверждают, что животных эксплуатируют в ливанском зоопарка, а также поощряют к размножению, чтобы посетители могли позировать с их потомством.

В Сети доступны сотни фотографий с людьми, которые позируют с экзотическими животными в зоопарке, включая медвежат, обезьян и львят. Такую практику осудили "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) — организация, которая ведет борьбу за права животных. Правозащитники призвали бойкотировать зоопарк.

"Стыдно за этот ужасное парк за то, что он обращается с животными, как с живыми экспонатами. Эта хитроумное взаимодействие явно возбуждает льва, и PETA призывает всех, кто против жестокости, держаться подальше от этого заведения, которое лишает животных сознательной жизни и заставляет их переживать стресс и разочарование ради человеческих развлечений", — прокомментировала директор компании PETA Элиза Аллен.

Она призвала администрацию постепенно прекратить свои жестокие демонстрации вместе со всеми программами разведения и, сотрудничая с органами защиты животных, переместить животных в известные заповедники, где они смогут иметь некоторое сходство с жизнью, в которой им отказали".

Пользователи соцсетей раскритиковали зоопарк.

"Нормализуйте не замыкание дикой природы и использование их в стрессовых ситуациях для развлечений и влиятельных людей. Этого бедного льва пытают, как заключенного с целью наживы. Надо информировать, что это место, где жестоко обращаются с животными. "Продавать памятные" издевательства над бедными львами, которые ничего не могут сделать, кроме как царапать защитное стекло, ну спасибо", — написал пользователь в Twitter.

Другой человек добавил: "Это ужасно!". В Сети такие кадры назвали "отвратительными", а один пользователь Instagram написал: "Это действительно разрывает мне сердце".

Animal City считается крупнейшим в Ливане приютом и парком диких животных с более 200 видами животных, а также магазинами, ресторанами и детской игровой зоной.

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