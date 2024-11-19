Древняя пирамида разрушилась: местные напуганы "зловещим знаком" (фото)

Она была одной из наиболее сохранившихся памятников древнего королевства Мичоакан.

В Мексике обрушилась древняя пирамида и местные опасаются, что куча обломков является зловещим знаком.

Об этом пишет Science Alert.

Каменная пирамида, расположенная в Ихуацио, в мексиканском штате Мичоакан, рухнула после непрерывных дождей. Южная стена памятника полностью превратилась в руины.

Пирамида высотой 15 метров была одной из наиболее сохранившихся памятников древнего королевства Мичоакан. Она была частью археологического комплекса, содержавшего еще одну пирамиду, крепостную башню и несколько гробниц.

Впервые пирамиду заняли местные жители, говорившие языком науатль 1100 лет назад, а затем она стала штаб-квартирой народа пюрхепечас, единственной империи, которую ацтеки не смогли покорить.

Пирамида в Мексике / Фото: INAH

По словам представителя Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), хотя только одна из пирамид была повреждена, по меньшей мере, шесть ее "ступенчатых тел" сейчас находятся в аварийном состоянии, в том числе внешняя стена, ядро и подпорная стена.

Тариакуири Альварес, относящий себя к племени пюрхепеча, говорит, что его предки восприняли бы обрушение пирамиды как "плохой знак".

В своем сообщении на Facebook Альварес отметил, что нечто подобное случалось до прихода в Мексику завоевателей из-за границы, и что это произошло потому, что боги были "недовольны". Однако INAH объяснил инцидент экстремальными погодными условиями. Последние два года Мексика страдает самой сильной за последние 30 лет засухой, последствия которой были настолько ужасающими, что несколько озер страны полностью высохли. Затем в июле Мексику накрыли проливные дожди и грозы.

Пирамида в Мексике / Фото: INAH

Об этом говорится в заявлении INAH: "Высокие температуры, ранее зафиксированные в этом регионе, и последующая засуха повлекли за собой трещины, которые способствовали фильтрации воды внутрь доиспанского здания".

Сейчас чиновники восстанавливают сооружение, чтобы оно "служило в пользу культурного наследия мексиканцев".

Напомним, в Турции нашли "Матерь Богов" и расшифровали 2600-летнюю надпись. Надпись была сделана в первой половине или в середине VI века до н. е.

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