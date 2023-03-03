"ДРГ" в Брянской области: эксперт рассказал, для кого и с какой целью Кремль организовал "шоу"

Также эксперт считает, что подобными событиями Путин пытается убедить россиян, что важно бороться с "коллективным Западом".

Военный эксперт, эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко считает, что якобы проникновением "украинских диверсантов" в Брянскую область Кремль проверяет настроения россиян по поводу объявления военного положения и вероятной тотальной мобилизации.

Такое мнение Жовтенко выразил в эфире одного из украинских телеканалов.

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"Такие замеры средней температуры позволят Кремлю сориентироваться, как двигаться дальше. Мы будем видеть, что будут вбрасываться разные версии, связанные с дальнейшими действиями кремлевского режима по этой ситуации", — считает он.

После того, как диктаторский режим проанализирует настроения россиян, будет дальше создаваться дальнейший сценарий. Также он указал на любопытную деталь. По мнению Жовтенко, эта провокация свидетельствует о том, что намерения России провалились не только на поле боя, но и стратегически.

"Они сейчас пытаются из этой ситуации вылепить что-то такое, что позволило бы удержаться у власти", — подчеркнул Жовтенко.

Кроме того, эксперт считает, что подобными событиями Путин пытается убедить россиян, что важно бороться с "коллективным Западом".

Переполох в Брянской области 2 марта

Утром 2 марта в России заявили об " атаке украинских диверсантов ", перешедших границу и якобы захвативших заложников в селе Сушаны Брянской области. В Офисе президента озвучили две версии произошедшего. Первая – провокация Кремля, вторая – действия российских партизан.

На свое же "шоу" отреагировал Путин, который назвал события в Брянской области "терактом" и пригрозил наказать виновных "неонацистов". Поэтому он даже отменил рабочую поездку на Кавказ. На 3 марта назначено заседание Совбеза РФ.

Фейки и провокации: зачем "украинская ДРГ" зашла в Брянскую область

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