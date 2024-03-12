Дрон атаковал городскую администрацию Белгорода: последствия "прилета" (фото, видео)

Местные власти подтвердили "прилет" беспилотника по администрации и заявили о двух раненых.
Россияне заявили об атаке беспилотниками по Белгороду и области днем 12 марта. Есть попадания по городской администрации и торговому объекту.
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Во вражеских пабликах утверждается, что якобы украинский дрон атаковал здание администрации Белгорода в центре города. В результате удара поврежден фасад здания, выбиты несколько окон и дверей. В частности, повреждения получил второй этаж, где расположены кабинеты мэра и его заместителей.
Паблики также сообщили об ударе беспилотником по торговому объекту в Белгороде. Момент атаки удалось запечатлеть на видео. На ролике слышны автоматные очереди – очевидно, это россияне пытались уничтожить дрон. Однако эти попытки были напрасны, потому что БПЛА влетел прямо в здание, после чего раздался сильный взрыв и было видно пламя.
Кроме того, сообщается о "прилете" в селе Головино Белгородского района.
Гладков прокомментировал атаку по Белгороду
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших.
"В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад. На месте работают все оперативные службы", — говорится в сообщении Гладкова.
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К слову, добровольцы легиона "Свобода России", РДК и "Сибирского батальона" в ночь на 12 марта прорвали границу РФ в Белгородской и Курской областях. Там завязались бои.
Российские добровольцы сообщили, что поселок Теткино Курской области находится полностью под контролем "освободительных сил".
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