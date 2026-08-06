Дрон із вибухівкою цілився в український літак із боєприпасами: у Німеччині ледь не сталася катастрофа

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В аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині український вантажний літак авіакомпанії «Авіалінії Антонова», біля якого виявили дрон з вибухівкою, був завантажений боєприпасами.

За інформацією німецького видання Tagesschau, що посилається на спільне розслідування WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, боєприпаси незадовго до цього були доставлені до Лейпцига з Франції для подальшого транспортування.

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Як зазначає видання, аеропорт Лейпциг/Галле є одним із ключових логістичних вузлів для військових перевезень НАТО, а від початку повномасштабної війни Україна використовує його як резервний майданчик для транспортування військових вантажів.

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Саме поблизу українських транспортних літаків було виявлено безпілотник із прикріпленим вибуховим пристроєм.

Як дрон опинився на території аеропорту

За інформацією Tagesschau, аналіз записів камер відеоспостереження показав, що дрон проник на територію аеропорту з південного боку ще близько 19:28. Після цього він приземлився на пероні й залишався там протягом кількох годин.

Попри наявність систем протидронового захисту, безпілотник не був виявлений автоматичними засобами. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт припустив, що апарат був спеціально модифікований для обходу таких систем.

Лише близько 23:42 співробітники аеропорту помітили, що дрон завис на невеликій висоті між двома вантажними літаками української державної авіакомпанії «Авіалінії Антонова». Після контакту одного з працівників із безпілотником той опинився на землі.

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Які боєприпаси були в літаку

Згідно з конфіденційним поліцейським звітом, із яким ознайомилися журналісти, один із літаків «Антонов», поруч із яким перебував дрон, був завантажений військовими боєприпасами.

За даними слідства, цей вантаж доставили до Лейпцига з Франції для подальшого перевезення.

У Міністерстві оборони Німеччини водночас уточнили, що в момент інциденту перевезень бундесверу через аеропорт не здійснювали.

Слідство перевіряє ще один можливий дрон

Після виявлення вибухонебезпечного безпілотника роботу аеропорту тимчасово призупинили. Через це вантажний літак DHL, який прибував із Марселя, був змушений перервати захід на приземлення.

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Під час маневру, за даними внутрішніх документів правоохоронців, літак на швидкості близько 500 км/год зіткнувся з невідомим об’єктом поблизу огорожі аеропорту. Слідчі не виключають, що це міг бути ще один безпілотник.

Літак зміг продовжити політ і був перенаправлений до аеропорту Ганновера. Під час огляду експерти виявили пошкодження носової частини та елементів оперення.

Результати біологічних аналізів, проведених після зіткнення, не підтвердили версію про удар птаха. Екіпаж уже допитано, а самописець літака планують розшифрувати.

На безпілотнику виявили військову вибухівку

У центрі розслідування залишається безпілотник, до якого був прикріплений пакет із вибухівкою розміром приблизно з кулак. Вибухотехнікам Земельного управління кримінальної поліції Саксонії вдалося безпечно зняти детонатор для подальшої експертизи.

Кілька проведених тестів свідчать, що вибухова речовина — ймовірно, Semtex — є високобризантною вибухівкою, яка використовується як у військовій сфері, так і в промисловості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти середи на території аеропорту Лейпциг/Галле було виявлено дрон із прикріпленим вибуховим пристроєм. Федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт тоді заявив про «нову якість загрози» та назвав інцидент можливим проявом «гібридного сценарію теракту». Наразі правоохоронці продовжують встановлювати осіб, причетних до цієї можливої спроби диверсії.

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