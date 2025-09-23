Дрон-камикадзе атаковал гостей вечеринки лидера криминальной группы "Короля Джумы", есть погибшие, среди них есть дети

Дрон / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

На Гаити, во время празднования дня рождения местного криминального авторитета, Альберта Стивенсона, более известного как Джума или «Король Джума», произошел взрыв беспилотника. В результате атаки погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых восемь детей.

Об этом пишет Al Jazeera.

Район контролирует коалиция банд Viv Ansanm, признанная США иностранной террористической организацией. Один из лидеров группировки, Джимми Шеризье («Барбекю»), пообещал месть за атаку. Полиция Гаити сейчас расследует инцидент, а местные жители призывают к усилению мер безопасности.

Район Сит Солей, расположенный на западной окраине города вдоль побережья, считается одним из самых опасных в Порт-о-Пренсе. Контроль над ним осуществляет коалиция банд Viv Ansanm (Living Together), которую США в мае объявили «иностранной террористической организацией».

Один из самых известных лидеров этой группы, Джимми Шеризье, известный как Барбекю, пообещал месть за нападение.

Среди погибших — восьмилетняя дочь Клавдии Бобрун. Женщина показала журналистам видео, где ее ребенок лежит в луже крови, и не могла сдержать слез. Еще одна жертва — четырехлетняя Мерика — погибла во время игры на улице в районе Саймон Пеле, когда беспилотник, подозреваемый в роли «камикадзе», взорвался.

Использование беспилотников правительством Гаити в борьбе с криминальными группировками вызывает растущую обеспокоенность международного сообщества из-за высокого риска жертв среди гражданского населения, в частности детей.

Полиция сейчас выясняет обстоятельства атаки, а местные жители требуют усиления мер безопасности и ответственности за гибель невинных людей.

